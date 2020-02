Sprawą Tomasza Komendy żyła cała Polska! Po latach wyszło bowiem na jaw, że mężczyzna został skazany za zabójstwo, którego nie popełnił. Tomasz Komenda spędził w więzieniu ponad 18 lat! Jego historia wstrząsnęła opinią publiczną. Do tego stopnia, że już niedługo na ekrany kin wejdzie film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Poznajcie szczegóły tej produkcji!

Kto zagra Tomasza Komendę w filmie "25 lat niewinności"?

Edward Miszczak podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN ogłosił dokładną datę premiery filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Produkcja trafi do kin już 18 września. W głównej roli zobaczymy Piotra Trojana, którego widzowie mogą kojarzyć z takich seriali, jak choćby "Znaki", "Pułapka" czy też "Na Wspólnej". Obok niego w filmie pojawią się także między innymi Magdalena Różczka oraz Agata Kulesza.

Za reżyserię "25 lat niewinności" odpowiada Jan Holoubek, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut. Co ważne, film powstał za pełną zgodą Tomka Komendy oraz jego bliskich.

Sprawa Tomasza Komendy

Tomasz Komenda trafił do więzienia, gdy miał zaledwie 23 lata. Mężczyzna został oskarżony o brutalny gwałt i zabójstwo nastolatki, do którego miało dojść w Miłoszycach niedaleko Wrocławia w sylwestrową noc 1996/1997. Mimo braku twardych dowodów na to, że to właśnie Tomek Komenda dopuścił się tej okrutnej zbrodni, chłopak został skazany na 25 lat pozbawienia wolności.

Jednak dzięki dociekliwości między innymi dziennikarzy w 2016 roku prokuratura wróciła do tej sprawy. W toku śledztwa wyszło na jaw, że Tomasz Komenda nie mógł popełnić tej zbrodni. W 2018 roku mężczyzna wyszedł na wolność. Tomek Komenda domaga się teraz odszkodowania od państwa w wysokości pond 18 mln złotych.

Ostatnio pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu produkcji. W głównej roli zobaczymy Piotra Trojana. Podobny?