Kilka dni temu w mediach pojawiła się plotka, że Katarzyna Bujakiewicz, wieloletnia przyjaciółka Anny Przybylskiej, ma zamiar nakręcić film o zmarłej aktorce. Gwiazda natychmiast zaprzeczyła tym plotkom, jednak takie doniesienia wzbudziły wielkie nadzieje wśród fanów Przybylskiej. Przypomnijmy: Bujakiewicz nakręci film o Przybylskiej? Aktorka zabrała głos w tej sprawie

Choć Kasia nigdy nie myślała o nakręceniu takiego filmu to na ten pomysł wpadł "ojciec kariery filmowej" Anny - Radosław Piwowarski. To on kilkanaście lat temu odkrył talent aktorki i angażował ją do swoich filmów. W rozmowie z "Faktem" zapowiada, że już niedługo zacznie zdjęcia nad obrazem o życiu swojej przyjaciółki:

Od kilku lat umawialiśmy się z Anią na nowy film, w którym miała zagrać główną rolę. No cóż, nie wyszło. W dniu pogrzebu - widząc rozpacz ludzi i miłość, jaką ją darzyli - zrozumiałem, że musi powstać film o niej. O zwykłej niezwykłej dziewczynie z Obłuża, która została nie tylko gwiazdą, ale i "królową ludzkich serc" - mówi Piwowarski w rozmowie z Faktem

Reżyser przekonuje, że będzie to film stricte biograficzny, a nie o chorobie:

Nie będzie to film o chorobie, choć tego nie unikniemy. Ale o radości, uczciwości, miłości, jaką Anka rozsiewała wokół - przekonuje Piwowarski

Piwowarski nie chce na razie zdradzać, kto zagra Annę:

Na razie nie ma takiej aktorki. Będziemy się martwić za rok - mówi

Pójdziecie do kin?

