Filip Chajzer jest zapalonym kibicem piłki nożnej, dlatego ogląda wszystkie mecze Polaków na Euro i bardzo przeżywa nasze spotkania. Dzisiaj czeka nas ciężkie stracie o awans do półfinału! Czy wygramy z Portugalią, na czele której stoi słynny Cristiano Ronaldo? Filip Chajzer nie ma żadnych wątpliwości i wierzy w to, że zagramy w finale. Z kim?

To jest fantastyczne, jak te chłopaki grają. Błaszczykowski, Pazdan - są jak moi bracia, nie mówiąc o Fabiańskim, bo bez niego nie byłoby niczego. Jesteśmy rewelacyjni! Były takie głosy, że jesteśmy czarnym koniem, pokażemy na tych mistrzostwach na co nas stać, a do tego Niemcy podobno powiedzieli do naszych chłopaków w szatni po meczu z nami: "Do zobaczenia w finale" i ja w to głęboko wierzę, że tak będzie, powiedział Filip Chajzer.