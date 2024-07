Do Muzeum Madame Tussauds trafiła kolejna figura woskowa. Niektóre z figur znajdujących się w londyńskim muzeum to istne dzieła sztuki. Jednak znamy z historii i takie przypadki, które okazały się zwyczajnymi porażkami. Do nich zaliczają się, m.in. figury Michaela Jacksona, Lindsay Lohan, czy Roberta Pattinsona.

Tym razem specjaliści zajęli się skopiowaniem 21-letniej Seleny Gomez. Figura latynoskiej gwiazdki zaliczana jest jednak do puli udanych. Postać bardzo przypomina oryginał, a jak wy uważacie?

Zobaczcie więcej zdjęć figury woskowej Seleny Gomez: