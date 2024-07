Ależ ona jest szczupła! Edyta Pazura na sobotnim balu charytatywnym zaprezentowała się białej, obcisłej sukni, która podkreśliła jej sylwetkę. Nie da się ukryć, że taką talią, jak ma żona i menadżerka Cezarego Pazury może się pochwalić niewiele gwiazd. Edyta Pazura wielokrotnie była pytana, jak to robi, że jest taka szczupła. Tłumaczyła wówczas, że to kwestia genów. Okazuje się, że Edyta sporo je, ale ma dobrą przemianę materii i po każdej ciąży bez problemu wracała do swojej figury.Oczywiście nie zapomina o ćwiczeniach.

Piękna suknia Edyty podkreślała jej szczupłą sylwetkę, ale też zakrywała ciało. Zaprojektował ją znany duet Bizuu. Inne gwiazdy chętnie eksponowały dekolty i nogi. Zobaczcie sami:

