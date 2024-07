Za nami 37. Gdynia Film Festiwal, który okazał się szczęśliwym dla dramatu "W ciemności" Agnieszki Holland. Chociaż reżyserka nie mogła pojawić się bezpośrednio na gali ze względu na zdjęcia do nowego filmu kręconego w Pradze, przesłała list z podziękowaniami, który został odczytany podczas wczorajszej ceremonii. Złote Lwy za nominowane do Oscara "W ciemności" Agnieszka zadedykowała swojej mamie:

- To ona obudziła we mnie wrażliwość i empatię na cierpienie innych. To ona nauczyła mnie, że tamta tragedia Żydów dotyczy nas wszystkich - Żydów, Polaków, całej ludzkości. Że stawia przed nami najtrudniejsze, wciąż aktualne pytania o ludzką naturę. Że nie mamy prawa o niej zapomnieć.