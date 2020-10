Tusz z Rossmanna wydłuża rzęsy o minimum 2 mm i wielokrotnie je zagęszcza. Teraz jest przeceniony o ponad 30 procent!

W jesiennym sezonie na pokazach zdecydowanie królują wyraźnie podkreślone rzęsy, jednak wciąż o naturalnym charakterze. Z tego względu odpuść doczepiane włoski oraz doklejane paski rzęs i zainwestuj w porządnie pogrubiającą i wydłużającą rzęsy mascarę. Wśród najlepszych zawodników do tego zadania jest m.in. tusz Worth The Hype od NYX Professional Makeup, który teraz na promocji w Rossmannie kosztuje niecałe 27 zł.

Mat. prasowe

NYX WORTH THE HYPE POGRUBIAJĄCO-WYDŁUŻAJĄCY TUSZ DO RZĘS CENEO 25.94 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Maksymalnie pogrubiający tusz do rzęs z Rossmanna

Mascara wyposażona jest w klasyczną, całkiem sporą szczoteczkę z włosia. Łatwo z jej pomocą równomiernie rozprowadzić tusz, nawet na krótkich włoskach w kącikach oczu. Jej zaletą jest też to, że ładnie rozdziela i nie skleja rzęs. Po aplikacji jednej warstwy włoski są wyraźnie grubsze i dłuższe, a po kolejnych sprawiają wrażenie wielokrotnie zagęszczonych. Tusz dobrze też podkręca rzęsy, dzięki czemu daje efekt „otwartego oka”. Formuła produktu nie kumuluje się w grudki oraz nie kruszy się i nie rozmazuje w ciągu dnia. Na wizażu tusz został oceniony na 4,3 w pięciopunktowej skali.

„Po otwarciu tuszu zobaczyłam tradycyjną szczotkę i pomyślałam, że albo będzie to hit albo totalna klapa. Jak się później okazało tusz dał naprawdę piękny wachlarz rzęs. Świetnie je pogrubił i wyglądały spektakularnie już po pierwszej warstwie. Nie odbija się też na górnej powiece i nie osypuje.”

„Oczekiwałam od tego tuszu efektu wow i się nie zawiodłam. Dodatkowo nie sposób sobie nim zrobić krzywdy. Na szczoteczkę nabiera się odpowiednia ilość tuszu i już przy pierwszym pociągnięciu widać, że rzęsy zyskują dodatkowo jakieś 2 mm na długości. Dla mnie to magia. Kiedy użyłam go po raz pierwszy to powiedziałam sama do siebie "no po prostu nie wierzę" i przyglądałam się oczom jak zaczarowana.”

„Jestem nim zachwycona. Po aplikacji moje rzęsy wyglądają jak sztuczne. Są podkręcone, lekko pogrubione i długie aż do brwi. Jestem posiadaczką średniej długości rzęs i z żadnym innym tuszem nie udało mi się uzyskać takiego efektu” - komentują wizażanki.