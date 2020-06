Tusz z Rossmanna za 8 zł fenomenalnie wydłuża i podkręca rzęsy! To hit lnstagramowego makijażu

Podkreślone rzęsy to jeden z kluczowych elementów makijażu. Obecnie na topie są naturalnie wyglądające looki, które sprawiają wrażenie, że twarz jest prawie saute. Z tego względu w cenie są zwłaszcza mascary, które wydłużają i podkręcają włoski, a nie koniecznie bardzo mocno pogrubiają. Przykładem takiego typu produktu jest m.in. tusz Studio Lash 3D Volumythic od Miss Sporty.

Mat. prasowe

Mocno wydłużający tusz do rzęs z Rossmann

Mascara dostępna jest w Rossmannie za niecałe 13 zł, choć na obecnej promocji kosztuje 8,49 zł. Ma silikonową szczoteczkę, która nabiera odpowiednią ilość produktu, bez trudu dociera nawet do bardzo krótkich włosków i porządnie rozczesuje rzęsy. Nie ma opcji, by po aplikacji włoski były posklejane lub by pojawiły się na nich nieestetyczne grudki. Są za to porządnie wydłużone i podkręcone (choć w tym celu warto i tak sięgnąć dodatkowo po zalotkę) i delikatnie pogrubione. Jedyną wadą produktu jest to, że czasami delikatne osypuje się w ciągu dnia, ale zdarza się to naprawdę w stopniu minimalnym. Tusz został oceniony na wizażu na 4 w pięciopunktowej skali i zrecenzowany 314 razy.

„Ładnie podkręca, wydłuża i lekko pogrubia rzęsy dając naturalny efekt. Sporym plusem jest to, że szczoteczka tuszu pięknie je rozdziela i nie nabiera przesadnie dużo produktu. Zauważyłam, że po kilku godzinach produkt osypuje się w jednym miejscu, ale mimo to na pewno kupie go kolejny raz.”

„Ogólnie nie przepadam za tą firmą kosmetyczną, ale tusz okazał się fantastyczny! Jego szczoteczka ma wygięty kształt, dzięki czemu można rewelacyjnie wytuszować rzęsy od nasady, jak również z dużą precyzją pomalować te dolne. Moje rzęsy z natury są długie i podkręcone, więc od tuszu wymagam porządnego rozdzielenia i pogrubienia włosków i ten z miss sporty się w tym sprawdza.”

„Ta mascara to istny strzał w dziesiątkę! Cudownie rozdziela, wydłuża, podkręca i pogrubia rzęsy. Po pierwszym użyciu miałam dość mieszane uczucia, ponieważ produkt był dość rzadki, ale za drugim razem, gdy do środka dostało się trochę powietrza okazał się totalnym sztosem. Jest też bardzo wydajny i ma śmiesznie niską cenę. Dużym plusem mascary jest szczoteczka, która jest silikonowa i świetnie dopasowuje się do rzęs” - piszą wizażanki.