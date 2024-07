Mąż Pauliny Sykut jest podobny do Brada Pitta?! Tak twierdzą fani gwiazdy Polsatu! Prezenterka, która już wkrótce zostanie mamą swojego pierwszego dziecka, zamieściła na swoim Instagramie słodką fotkę z mężem z samochodu. Piotr Jeżyna na zdjęciu ma na sobie kaszkiet, który przypomina czapkę, w której kilkakrotnie był widywany Brad Pitt. I faktycznie, z profilu można by się pomylić. ;)

Przez chwilę myślałam że to Brad Pitt ;) - napisała jedna z fanek Pauliny Sykut.

Nie był to jedyny komentarz z takim porównaniem! Co najmniej kilka wielbicielek prezenterki przyznało, że mąż Pauliny jest podobny do słynnego amerykańskiego aktora. Zgadzacie się z nimi?

Wielbicielki Pauliny Sykut uważają, że jej mąż jest łudząco podobny do Brada Pitta!

I chyba faktycznie coś w tym jest! Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Widzicie podobieństwo?