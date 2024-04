Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska to jedne z największych gwiazd 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Panie bardzo się do siebie zbliżyły, czego nie ukrywały. Gdy na światło dzienne wyszedł artykuł o przeszłości Dagmary, internauci przestali się nią zachwycać i radykalnie zmienili o niej zdanie — a pod wspólnym filmikiem wokalistki i celebrytki rozpętała się burza.

Dagmara Kaźmierska i Roksana Węgiel występowały w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Celebrytki bardzo się polubiły i publikowały nawet wspólne relacje czy wyrazy wsparcia. Jednak przygoda z tańcem Dagmary się zakończyła, gdy ta była zmuszona odejść z programu: oficjalnie z przyczyn zdrowotnych. Przypominamy, że Roksana Węgiel w "Tańcu z gwiazdami" bardzo ciepło wypowiadała się na temat Dagmary i zapewniała, że nawet po programie będą miały kontakt. Tak 19-latka wypowiadała się na temat Dagmary Kaźmierskiej jeszcze kilka tygodni temu:

Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska nagrały nawet viralowego TikToka, gdy obie były jeszcze w "Tańcu z gwiazdami", który ma już ponad 1,3 miliona wyświetleń. Młodej wokalistce mocno się oberwało za to, że promuje na swoim profilu osoby z taką przeszłością, jak Dagmara.

Przypominamy, że kilka dni temu na światło dzienne wyszedł artykuł, który ujawnił, że Dagmara Kaźmierska miała znęcać się nad kobietami, a podobno zleciła nawet gwałt. Te informacje wstrząsnęły mediami, a sama zainteresowana długo nie zabierała głosu w tej sprawie. Dopiero po tygodniu Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie:

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić . Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają…

— napisała Dagmara Kaźmierska.