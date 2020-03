Fani „Hotel Paradise” oburzeni zachowaniem Adama! Jednego dnia zakochany w Oli, drugiego czuje chemię do Martyny!

W "Hotel Paradise" Adam po odejściu Oli deklarował, że opuszcza program. Po otrzymaniu listu od byłej już uczestniczki nagle zmienił zdanie i postanowił jednak zostać na Bali. Jako singiel otrzymał zadanie, aby zaprosić na randkę dwie uczestniczki i wybrał Martynę i Mariettę! Z Mari rozmawiał o jej relacji z Chrisem, ale spotkanie z Martyną potoczyło się zupełnie inaczej. Oboje zaczęli od deklaracji, że coś między nimi iskrzy, a po powrocie sprawy bardzo szybko się potoczyły i stało się jasne, że Adam już niedługo nie będzie singlem, ale zostanie nim Łukasz!

Widzowie programu są oburzeni zachowaniem Adama, który tak szybko zapomniał o Oli i już zdecydował się na odważne deklaracje! Niektóre fanki, mówią wprost, że jest zwykłym kobieciarzem! Zobaczcie, co zarzucają Martynie...

Widać, że Martyna i Adam doskonale się dogadują, a uczestniczka już po pierwszej wspólnej randce z byłym partnerem Oli, dała odczuć Łukaszowi, że to koniec ich relacji. Zachowanie Adama i odważne deklaracje Martyny, że chce, aby byli razem w pokoju sprawiły, że niektórzy widzowie "Hotelu Paradise" są oburzeni i czują się oszukani przez uczestnika! Najpierw rozpacza po odejściu Oli, a chwilę później deklaruje, że czuje chemię do Martyny. Fani programu w komentarzach ostro ocenili takie zachowanie:

nie ma to jak zamienić naturalna Olę na taki plastik na ta Martynę aż ciężko się patrzy mam wrażenie ze coś jej zaraz pęknie 😂

Adam to kobieciarz... Jeszcze wczoraj płakał z powodu Oli a dziś już ma iskry do Martyny

Oczywiście fani Adama bronią go i wprost piszą, że z Olą miał pakt, a do Martyny coś czuje:

płakał z powodu Oli bo mieli układ Ale nic do siebie nie czuli oprócz przyjacielskiego paktu. Po odejściu Oli mógł otworzyć się na inne dziewczyny i tak oto poczuł miętę do Martyny to dlaczego ma się blokować? Czasem wystarczy iskra 🔥

Przy Oli był sztywny i nudny. Musiał o Nią zabiegać, a ona miała to gdzieś. Trzymała go kilometr od siebie. Martyna przynajmniej odwzajemnia zainteresowania.