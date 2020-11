Po fali hejtu Małgorzata Rozenek oferuje... 100 tysięcy! "Jacyś chętni?" Zobaczcie, o co poszło

Małgorzata Rozenek ostatnie dni spędza w izolacji ze względu na koronawirusa, którym zarażony był Radosław Majdan. Teraz gwiazda opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie w bluzce z głębokim dekoltem i przyznała, że przez kwarantannę "będzie miała bardzo zszargane nerwy i bardzo białe zęby".

Ten ostatni szczegół i zdjęcie gwiazdy "Projekt Lady" z aparatem do wybielania zębów zwrócił dużą uwagę Internautów. Wielu w komentarzach mocno skrytykowało post reklamowy, który opublikowała.

Krytyka za zdjęcie podczas wybielania zębów

Posty Małgorzaty Rozenek często wzbudzają kontrowersje, a gwiazda nie boi się ostrych słów krytyki. Teraz podzieliła się ze swoimi fanami nowym selfie i pokazała, że ma kwarantannie zdecydowała się na wybielanie zębów:

Po tej kwarantannie jedno jest pewne 🤓 będę miała bardzo zszargane nerwy i bardzo białe zęby🤷‍♀️ 😂 miłego wieczorku króliczki 🐇 - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Gwiazda zdecydowała się na promowanie produktu, który zobaczymy u wielu gwiazd. To nie przypadło do gustu wielu Internautom. W komentarzach na Małgorzatę Rozenek popłynęła fala hejtu. Niektórzy pisali, że gwiazda ma licówki, których się nie wybiela. Inni dodawali, że na koncie gwiazdy pojawiają się niemal same reklamy.

Nie ma to jak udawać,że wybiela się sztuczne zęby. No bez jaj. Ooo i w koncu u Pani Rozenek pojawił się zestaw do wybielania zębów 😂 kiedy możemy spodziewać sie kodu rabatowego na -30%?? 😂 jak widze te produkty a jak jakis celebryta je reklamuje to dla mnie staje sie słupem reklamowym i nie jest wiarygodny. Porcelany się nie wybiela Małgosiu 😂

Tylko spójrzcie na zdjęcie, które wywołało w sieci tyle krytycznych komentarzy!

Na krytykę odpowiedziała sama Małgorzata Rozenek w kolejnym wpisie. Zaproponowała obserwującym jej profil nietypowe wyzwanie. Jeśli, ktoś udowodni, że gwiazda ma licówki to ona sama przekaże 100 tys. zł na cele charytatywne. Jeśli jednak Małgorzata Rozenek udowodni, że ich nie posiada - ta osoba wpłaca tyle samo na cele charytatywne.

jeżeli ktoś udowodni, że mam licówki (z przyjemnością poddam się badaniu😁) to ja przekaże; ile? 100 tyś? Na cele charytatywne 🧚 ale jeżeli to ja udowodnię inaczej, to ta osoba, która podjęła wyzwanie wpłaci tę kwotę na wskazaną przeze mnie organizacje pożytku publicznego 😁 to co?! Jacyś chętni? 😁 🤗 🤓

W ten sposób gwiazda odpowiada hejterom!