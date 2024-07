Emma Watson, która walczyła z wizerunkiem grzecznej uczennicy Hermiony Granger z Harrego Pottera, dzisiaj jest ikoną współczesnej mody i jedną z najlepiej ubranych celebrytek na świecie.

Zobaczcie jak wyglądała 11-letnia droga aktorki do tego by wyglądała tak pięknie jak dziś. Czy ktoś jeszcze pamięta jej niesforne loki?

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć Emmy.

Reklama