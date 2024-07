Spośród gwiazd biorących udział w niedzielnym, finałowym koncercie Lata Zet i Dwójki zdecydowanie najjaśniej błyszczała Ewelina Lisowska!

Wokalistka, która w niedzielę obchodziła swoje 24. urodziny, wyglądała olśniewająco. Miała na sobie krótką, srebrzystą sukienkę typu bodycon z kolekcji New Look Premium. Na Facebooku pochwaliła się, że jest to: „pierwszy i jedyny w Polsce sample kolekcji zimowo-sylwestrowej specjalnie udostępniony dla mnie jako pierwszej :)))’’.

Dodatki? Czarne sandały pokryte ćwiekami i cekinami (te same, które miała na sobie podczas premiery filmu „Barbie Rockowa Księżniczka’’) oraz skórzane bransoletki z kolcami.

Po raz pierwszy mogliśmy też zobaczyć jej nową fryzurę w całej okazałości - wcześniej pokazywała ją tylko na Instagramie (zobacz: Widzieliście nową fryzurę Eweliny Lisowskiej?).

Do tego wszystkiego szeroki uśmiech oraz mnóstwo pozytywnej energii na scenie... My jesteśmy zachwyceni! Dołączamy się do urodzinowych życzeń ;)

