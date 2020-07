Ewelina Lisowska przefarbowała się na... blond! "Tego się chyba nikt po mnie nie spodziewał"

Ewelina Lisowska postawiła na naprawdę odważną metamorfozę! Wokalistka, która od lat była wierna swoim kruczoczarnym włosom, została... blondynką! Zmiana w wyglądzie piosenkarki jest ogromna, a fani oceniają metamorfozę gwiazdy na duży plus. Zobaczcie jak teraz wygląda Ewelina Lisowska!

Ewelina Lisowska przefarbowała się na blond!

Takiej metamorfozy chyba nie spodziewał się nikt. Ewelina Lisowska zdecydowała się na odważną zmianę w wyglądzie, a po jej kruczoczarnych włosach nie ma już śladu! Gwiazda od teraz jest blondynką, a efektami wizyty u fryzjera, pochwaliła się na Instagramie. Do zdjęć dołączyła również krótki podpis:

Tego się chyba nikt po mnie nie spodziewał 🤭 Zostałam blondynką 🙋🏼‍♀️

Ta zmiana w wyglądzie piosenkarki bardzo przypadła do gustu jej fanom. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów, a wielbiciele gwiazdy w większości uważają, że w nowym kolorze włosów, Ewelina Lisowska wygląda młodziej i naprawdę pięknie.

- Super zmiana. Wyglądasz młodziej 😁💪 - Ojej ale super zmiana!!🙌 - Według mnie o wiele lepiej. 🔥❤️ - Jak dla mnie pięknie! - Wow jaka piekna zmiana 😍 - piszą fani.

A wy, jak oceniacie zmianę koloru włosów piosenkarki? To naprawdę odważna metamorfoza. My uważamy, że jest to strzał w dziesiątkę - Ewelina Lisowska wygląda przepięknie!

Jak widać piosenkarka nie boi się odważnych zmian!

Instagram

Tak Ewelina Lisowska wyglądała przed metamorfozą.