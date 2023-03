Ewelina Lisowska miała wypadek. Pokazała obrażenia. "Zgniótł mnie motor" [ZDJĘCIA]

Ewelina Lisowska nie przestaje zaskakiwać, nie tylko muzycznie! W ostatnim czasie artystka mocno udzielała się w temacie body positive i akceptacji własnego ciała, a od jakiegoś czasu nieustannie publikuje zdjęcia w bikini. Jedno z takich zdjęć wzbudziło szczególne zanieresowanie internautów. Wszystko za sparwą imponującej willi z basenem. Ten dom należy do Eweliny Lisowskiej? Ewelina Lisowska pozuje w bikini przed willą z basenem! Ewelina Lisowska od niedawna zaskakuje swoich fanów wyjątkowymi zdjęciami w bikini, do których pozuje w basenie przed imponującą willą. Wiele wskazuje na to, że artystka, podobnie, jak wiele innych gwiazd zdecydowała się, oprócz muzycznych wyzwań, zainwestować zarobione środki w nieruchomości. Pod najnowszym zdjęciem przed willą w Bielsku-Białej piosenkarka pisze: ☀️SUMMER ViBeS☀️ Zawsze rozpędzona w stronę słońca 🤪 - napisała na Instagramie Ewelina Lisowska. Tymczasem internauci są zachwyceni widokami i zainteresowali się imponującą willą w tle. Pojawiły się nawet pytania, czy to dom Eweliny Lisowskiej , a artystka odpowiedziała jedynie uśmiechniętą emotikoną. To twój dom? Piękny 😍😍 Taka to pożyje 😂❤️ pięknie tam u was jest! Zobacz także: Ewelina Lisowska pokazała się po zabiegu z opuchlizną: "Tak teraz wyglądam" Jak się okazuje to miejsce najprawdopodobniej należy do artystki, ale willa nie jest jej stałym miejscem zamieszkania. Co ciekawe, Villę 176 można wynająć nawet na krótkotrwały pobyt lub imprezę okolicznościową. Villa 176 to luksusowy dom z możliwością krótkoterminowego wynajmu na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe lub indywidualny urlop pełen swobody z rodziną i znajomymi. - czytamy w opisie willi w serwisie Booking.com ...