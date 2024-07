Ewelina Lisowska chce kupić mieszkanie w Warszawie! Jak twierdzi "Fakt" ma to być już jej czwarta nieruchomość. Artystka zdecydowała się na lokum w stolicy ze względu na... wielką miłość! Gwiazda chce być bliżej swojego ukochanego Bartosza Śniadeckiego z zespołu Afromental.

Reklama

Ewelina Lisowska przeprowadzi się do Warszawy?

Piosenkarka ten rok bez wątpienia może zaliczyć do udanych. Choć był to czas bardzo pracowity, to również wypełniony sukcesami, także tymi finansowymi. Gwieździe udało się wygrać "Taniec z Gwiazdami", dzięki któremu wzbogaciła się o 100 tysięcy złotych (plus kolejne kilkadziesiąt tysięcy z sam udział w programie - za każdy odcinek). Do tego doszły liczne koncerty oraz kontrakty reklamowe. Ewelina w tym roku zarobiła około 1,5 milion złotych! To niezły wynik jak na tak młodą gwiazdę! Tym samym Lisowska znalazła się w gronie najlepiej zarabiających gwiazd. Artystka ma jednak bardzo rozsądne podejście do pieniędzy. Lokuje je w nieruchomościach. Jak podaje "Fakt" Ewelina ma być właścicielką aż trzech niedużych mieszkań we Wrocławiu, a teraz rozgląda się za nowym lokum w stolicy. Powód? Miłość! Gwiazda marzy, by więcej czasu spędzać z Bartoszem. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedynie przelotny romans, a szykuje się coś bardziej trwałego. Życzymy szczęścia!

Zobacz też: Wracają "włączamy niskie ceny"?! Ewelina Lisowska w kolejnej reklamie. Ile na niej zarobi?

Zobacz także

Ewelina Lisowska zamierza kupić mieszkanie w stolicy

Artystka chce być bliżej swojego chłopaka Bartosza Śniadeckiego