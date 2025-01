Ewelina Kubiak „Ewel0na” otwarcie opowiada o swoich metamorfozach, w tym o zabiegach, które przeszły w klinice w Turcji. Wspomniała, że ​​wybór Turcji był motywowany renomą tamtejszych specjalistów, opublikowanymi kosztami w dokładnych do polskich oraz dokładnych opiniach osób, które wcześniej skorzystały z usług tureckich klinik. Do najbardziej charakterystycznych zmian u Ewel0ny należą działania plastyczne, takie jak korekta nosa czy działania modelujące. Jego doświadczenie często relacjonowało w mediach społecznościowych, emitując niektórych swoich fanów, ale też generując kontrowersje.

Ewelina Kubiak "Ewel0na" o operacjach plastycznych w Turcji

Ewelina Kubiak "Ewel0na" doświadczyła poważnych komplikacji po operacjach plastycznych w tureckiej klinice. Po nieudanej liposukcji brzucha w Polsce zdecydowała się na zabiegi w Turcji, gdzie w zamian za promocję kliniki miała je wykonane bezpłatnie. Niestety, po operacjach doszło do zakażenia bakterią, co doprowadziło do zakażenia bakterią i zagrożenia życia. Ewelina przez rok zmagała się z otwartą raną i poważnymi problemami zdrowotnymi. W wywiadach podkreślała, że nie mogła samodzielnie chodzić, jeść ani wykonywać podstawowych czynności. Ostrzega swoich obserwatorów przed pochopnym wyborem klinik i zachęca do dokładnego sprawdzania opinii o lekarzach oraz placówkach medycznych.

Zazwyczaj jest tak, że po jednym dniu wychodzi się z kliniki do willi, ja czułam, że coś jest ze mną nie tak. Byłam mega, mega słaba, nie mogłam oddychać, leżałam pod tlenem. (...) pamiętam, że oni mnie budzili, a moje pierwsze słowa to było: 'I can't take a breath, nie mogę złapać oddechu' i tak krzyczałam panicznie - zdradziła jakiś czas temu podczas relacji na Instagramie Ewel0na.

Postanowiliśmy zapytać Ewelinę Kubiak, co sądzi na temat tego, że inne celebrytki wciąż korzystają z usług kliniki, która przyrządziła Ewelinie wielu kłopotów zdrowotnych.

Moje zdanie na ten temat się nie zmieniło, ale z drugiej strony każdy robi, co chce. Każdy ma swoje sumienie, każdy ma swoją moralność - odpowiedziała Ewel0na.

