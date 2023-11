Ewa Zakrzewska w rozmowie z Party.pl skomentowała obecność paparazzi na jej ślubie. Jurorka "Supermodelka Plus Size" w połowie września powiedziała TAK swojemu partnerowi. Wzruszająca uroczystość odbyła się w lesie, w małej miejscowości Marózek na Mazurach. Niestety, jak się później okazało, na ślubie pojawił się również fotoreporter, który bez porozumienia z młodą parą zrobił im zdjęcia i nagrał ich przysięgę. Jak zachowanie paparazzi skomentowała sama jurorka "Supermodelka Plus Size"? Posłuchajcie, co powiedziała nam Ewa Zakrzewska!

