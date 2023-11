Serialowa Ewa (Ewa Gawryluk) z "Na Wspólnej" odbierze sobie życie?! Tak dramatycznego wątku w hitowym serialu TVN nie było już dawno. Okazuje się, że już wkrótce widzowie będą świadkami próby samobójczej jednej z głównych bohaterek! Dlaczego Ewa będzie próbowała się zabić? Czy lekarze ją uratują? Zobaczcie, co wydarzy się w 2911. odcinku "Na Wspólnej"!

Dramat w serialu "Na Wspólnej"

Jak informuje magazyn "Tele Tydzień" w nowych odcinkach "Na Wspólnej" Arek (Marek Kalita) nie zauważy, że jego partnerka cierpi na depresję. Kobieta od jakiegoś czasu jest w złym stanie psychicznym, ale lekarz nie zwraca uwagi na niepokojące zachowanie Ewy. Pomocną dłoń wyciągnie do niej Ela (Paulina Chapko), która zaproponuje jej wspólny wypad do SPA. W trakcie jazdy samochodem Ewa nie będzie mogła skupić się na drodze i na chwilę zamknie oczy - w tym czasie jej auto uderzy w drzewo! Nowakowska zauważy, że jej synowa jest nieprzytomna! Ela trafi do szpitala w krytycznym stanie, a załamana Ewa będzie oskarżać się o spowodowanie wypadku. Kondycję psychiczną Ewy pogorszy awantura z jej synem Igorem (Jakub Wesołowski), który nie będzie mógł zrozumieć, jak jego matka może nie pamiętać, jak doszło do wypadku.

Stan Ewy zbagatelizuje Arek, który zacznie ją pocieszać i tłumaczyć, że to nie jej wina, że nie pamięta co się wydarzyło przed tym, jak uderzyła w drzewo. Arek zostawi Nowakowską samą, a wtedy rozegra się kolejny dramat! Jak informuje "Tele Tydzień" kiedy po jakimś czasie mężczyzna wejdzie do łazienki, znajdzie zakrwawioną partnerkę w wannie! Okazuje się, że załamana Ewa podetnie sobie żyły...

Czy Nowakowska przeżyje? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Na Wspólnej"!

