Rozwój relacji Ewy Kępys i Kamila Lemieszewskiego na antenie "Big Brothera" był jednym z tematów, który budził największe emocje wśród widzów. Dziewczyna wprowadziła się do domu Wielkiego Brata już w trakcie trwania programu i bardzo szybko znalazła wspólne tematy z późniejszym zwycięzcą tej edycji. Para spędzała ze sobą każdą chwilę.

Internauci szybko dotarli do informacji, że tych dwoje znało się dużo wcześniej. Po zakończeniu programu zakochani wyznali, że rzeczywiście poznali się na planie jednej z sesji zdjęciowych. Aktualnie mieszkają w domu Ewy na warszawskim Powiślu. Internauci nie wierzą jednak w szczerość tych relacji i sugerują, że partnerka Kamila może go skrzywdzić. Jak komentuje to Ewa? Zobaczcie, co zdradziła w rozmowie z Party.pl.

Ewa Kępys szczerze opowiedziała o swojej relacji z Kamilem Lemieszewskim, zwycięzcą Big Brothera.