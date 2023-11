Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiła się zaskakująca wypowiedź Magdy Gessler, która przekonywała, że karpia powinno się głodzić przez tydzień. Restauratorka twierdziła bowiem, że tylko taka ryba jest naprawdę czysta i zdrowa. Teraz teorię Magdy Gessler potwierdza Ewa Wachowicz, która w najnowszym wywiadzie zdradziła również, czy kupuje żywego karpia.

Wypowiedź Ewy Wachowicz może wywołać spore emocje wśród obrońców praw zwierząt. Jedna z największych gwiazd Polsatu w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje bowiem, że kupuje żywe karpie, które później trafiają na jej wigilijny stół.

Zawsze biorę go ze sprawdzonej hodowli. Smakuje doskonale, bo jest hodowany w humanitarny sposób i karmiony naturalną karmą. Jest naprawdę dobry. Zamawiam go dzień przed Wigilią. Do domu przyjeżdża żywy i jest przyrządzany tuż przed wieczerzą wigilijną - zdradza gwiazda Polsatu.