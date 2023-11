Ewa Wachowicz to kobieta, która z wiekiem staje się coraz piękniejsza! Polska producentka i dziennikarka telewizyjna, Miss Polonia 1992, z zamiłowania kucharka - Ewa Wachowicz uwielbia raczyć swoich gości domowymi potrawami - i na słodko, i na słono!

Ewa Wachowicz zajęła 7. miejsce w piątej edycji Tańca z gwiazdami w parze z Markiem Fiksą oraz szóste miejsce w programie muzycznym Tylko nas dwoje. Just The Two Of Us w parze z Jackiem Wójcickim. W 2013 roku została członkinią jury programu Top Chef.

Ewa Wachowicz kończy dziś 47 lat! Jeszcze raz, składamy najlepsze życzenia! Sto lat!

Sto lat! Ewa Wachowicz z wiekiem kwitnie!

... i zaraża swoim uśmiechem!