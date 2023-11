Ewa Mrozowska jest w ciąży. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" często pokazuje na swoim Instagramie zdjęcia, ale rzadko widać na nich ciążowe krągłości. Do tego stopnia, że niektórzy przestali wierzyć, że naprawdę spodziewa się dziecka! Inni zaś martwili się o Ewę, twierdząc, że jest za chuda. Co na to Mrozowska?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała brzuch

Najwidoczniej celebrytka ma dość takich komentarzy - pokazała teraz zaokrąglony brzuszek i jasno stwierdziła, że dziecko rozwija się prawidłowo! Przypominamy - gwiazda programu TTV będzie mieć synka, którzy otrzyma imię Leon. Ewa robi wszystko, żeby chłopiec był zdrowy:

Kochane pokazuje brzucho ????????nie chce żeby ktoś myślał że głodze dziecko???????? l!!!Leonek jest zdrowym ,dużym chłopcem ! Ja czuje się coraz lepiej ,już w ogóle nie mam nudności ????????????w życiu tyle nie jadłam i pierwszy raz odpuściłam sobie chore ambicje co do swojej sylwetki ☺️ myśle że każda matka ma intuicje i umie słuchać swojego organizmu w ciąży i robić wszystko co konieczne dla zdrowia maluszka (pis. oryginalna).

Fani Ewy mogą odetchnąć z ulgą i spokojnie czekać na kolejny, 11. już sezon programu, który jest hitem stacji TTV. Mrozowska niedawno nagrywała nowe odcinki, oczywiście z Sylwią Bombą, które zapowiadają się emocjonująco!

Ewa pokazała spory brzuszek!

