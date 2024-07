Ewa Kasprzyk to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w programie "Taniec z Gwiazdami". I chociaż na parkiecie występuje u boku znacznie młodszych koleżanek, to dzięki swojemu temperamentowi dorównuje im kroku nawet w najbardziej szalonych tańcach. Jak większość gwiazd w show, również i Kasprzyk musi ostro ćwiczyć do piątkowych odcinków na żywo. W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że dzięki temu udało się jej sporo schudnąć. Zobacz: Tak Łapanowski trenuje do Tańca z Gwiazdami. Jaką dietę stosują wraz z partnerką?

- Rzeczywiście już sporo schudłam. Jestem na diecie dwa tysiące kalorii. Nawiązałam współpracę z jedną z firm i teraz gotuje dla mnie najlepszy kucharz w Polsce. Zrobiłam to w porozumieniu z lekarką, która ułożyła mi dietę bogatą w białko, żelazo, mikroelementy, tak potrzebne przy intensywnym wysiłku- zdradziła w "Na Żywo" gwiazda.

Aktorka, która w tanecznym hicie Polsatu występuje z Janem Klimentem, wygląda świetnie. Wygląda na to, że ciężkie treningi i specjalnie ułożona dieta była strzałem w dziesiątkę. Trzymamy kciuki, żeby widzowie mogli oglądać swoją ulubioną parę w TzG jak najdłużej.

