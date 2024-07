Już jutro do sklepów trafi najnowszy numer "Vivy!". Tym razem na okładce pojawiła się jedna z najgorętszych par show-biznesu ostatnich miesięcy. Ewa i Marek Bukowscy po raz pierwszy udzielili wspólnego wywiadu, w którym opowiadają o swoim niezwykłym związku, życiowych zakrętach i marzeniach.

Reklama

Ponadto w magazynie znajdziemy rozmowę z Dorotą Wellman i Pauliną Młynarską, z której dowiemy się m.in. co skłoniło dwie lubiane dziennikarki do napisania wspólnej książki. Uwagi wart jest również artykuł przybliżający postać Agaty Passent. W czym jest podobna do swoje matki Agnieszki Osieckiej?

Oprócz tego w "Vivie!" ekskluzywna relacja z tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes zrobiona przez Zofię Ślotałę. Kto według stylistki wypadła najlepiej na czerwonym dywanie?

Nowy numer "Vivy!" w sprzedaży od jutra za 2,99 złotych! Kupisz go także z filmem "Nędznicy".

Zobacz także

Reklama

Tak polskie gwiazdy bawiły się w tym roku w Cannes: