Ewa Farna jest w ciąży i spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Nie jest już tajemnicą, że artystka i jej mąż powitają na świecie synka, co Ewa Farna zdradziła na swoim profilu na Instagramie. Mimo że ciąża gwiazdy jest już bardzo zaawansowana, to jednak artystka nie zwalnia tempa i wciąż występuje na scenie. Właśnie pokazała grafik swoich koncertów w najbliższych miesiącach i tym samym.... zdradziła termin porodu!

Reklama

Wiemy, kiedy Ewa Farna zostanie mamą!

Ewa Farna chętnie dzieli się z fanami informacjami o ciąży. To właśnie ona zdradziła na Instagramie, że spodziewa się dziecka, publikując wzruszające nagranie wideo, na którym było widać już dużych rozmiarów brzuszek. Sama też przyznała, jakiej płci będzie jej dziecko. Do tej pory jednak nie wyjawiła daty porodu, choć z koncertowego grafiku można się tego domyśleć!

Ewa Farna opublikowała grafik, na którym widać, że kończy koncerty pod koniec maja, a w październiku wróci już na scenę! Oznacza to, że poród ma zaplanowany prawdopodobnie na lato. Trzeba też przyznać, że Ewa Farna szybko chce wrócić do pracy, ale nie ma w tym nic dziwnego. Wiele gwiazd już kilka dni po porodzie wracało do swoich obowiązków zawodowych.

Ewa Farna jest już w bardzo zaawansowanej ciąży

East News

Ewa Farna urodzi synka