Ewa Farna tak szczupła jeszcze nie była? Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszła przez lata

Ewa Farna to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych gwiazd. Obdarzona ogromnym talentem wokalnym i sceniczną chryzmą podbiła serca fanów. A to, że wychowywała się na polsko-czeskim pograniczu sprawiło, że zyskała sławę tak w Polsce, jak i w Czechach. Każdy krok Ewy jest pilnie śledony na jej mediach społecznościowych, a każde zdjęcie szeroko komentowane.

Ostatnie zdjęcia gwiazdy w czarnej sukience w białe groszki sprawiły, że komentarzy było jeszcze więcej niż zwykle. Wszystko za sprawą figury gwiazdy. Wokalistka, która ledwie 1.5 roku temu została mamą wygląda rewelacyjnie. Według niektórych komentujących nigdy nie była tak szczupła.

I rzeczywiście wygląda świetnie:

Śledząc zdjęcia gwiazdy z różnych okresów kariery można dojść do jednego wniosku - jej naturalny wdzięk sprawia, że w każdym wydaniu Ewa wygląda świetnie. Pamiętacie ją sprzed kilkunastu lat?

Metamorfoza Ewy Farnej przez lata

Gdy w 2009 roku stawała na scenach wielkich polskich festiwali w Opolu i Sopocie była 16-latką.

Ewa zawsze była naturalna i szczera. Stosunek do siebie i swojego wyglądu wyraziła jakiś czas temu dobitnie we wpisie na Instagramie. Odniosła się do swoich myśli z początku kariery:

Bez operacji plastycznych, sztucznych piersi, liposukcji czy pragnienia "wyglądać jak"... Pamiętam, jak ta dziewczyna mówiła, że nie chce by ją zniszczył showbussines, chciała, by te najważniejsze wartości się nie zmieniły i że nie będzie się siebie wstydzić.👍 Za to jak wygląda, jak się zachowuje, co ubiera, że pochodzi z małej wioski (...). Sukces nie zawsze trzeba mierzyć w ilości hitów za rok czy tym, która nagroda najważniejsza. Dziś mam 25 lat i jest dla mnie ogromnym szczęściem to, że mam Was fanów❤️, którzy są ze mną nawet jeśli (a może właśnie dlatego) kim naprawdę jestem. Nie lalka, nie dostosowaną postacią, nie przyjętą pozą, ale autentyczną Ewą - napisała Ewa Farna.

Trzeba przyznać, że przez wszystkie te lata, choć zmieniają się trendy i mody, Ewa pozostaje sobą.

Staram się być normalna i bezpośrednia, bo mam wrażenie, że ludzie wyczuwają fałsz - mówiła magazynowi "Party".

Nie lubi rozmawiać o swojej wadze. Ale gdy pojawiały się głosy, że przybyło jej kilka kilogramów, odpowiadała szczerze:

A kilka kilogramów to nie powód, żebym chowała się w domu, podcinała sobie żyły i bała się ludzi. Mówię młodym dziewczynom: „Nie musicie wyglądać jak modelki na wybiegu, a poza tym one są za chude. Rozejrzyjcie się wokół siebie, to zobaczycie, że na ulicy mijają was dziewczyny i kobiety, z których mało która jest idealna” - wyznała Ewa Farna w magazynie "VIVA!".

Zawsze podkreślała, że waga nie jest dla niej problemem. Nawet gdy mocno zajmowała się nią prasa, szczególnie w Czechach.

Znam swoją wartość i znam swoje kilogramy, ale jestem szczęśliwa. Mam się pójść rzezać, skakać z mostu? Dla mnie to było zabawne. Za kilka miesięcy mogę mieć parę kilo mniej albo więcej. To nie są wartości stałe - mówiła w Dzień dobry TVN.

Śliczna piosenkarka często budziła sensację swoimi stylizacjami. Jak choćby tą, pamiętną, z rozdania Fryderyków w 2016 roku, z niesamowitym dekoltem. Choć gwiazd na imprezie było bez liku, Ewa przyćmiła wszystkie...

Ewa stawia na naturalność, nie zamierza - wzorem innych gwiazd - powiększać sobie piersi czy ust.

Jedyna ingerencja w naturę to...doczepione włosy. Nie przesadzam z ulepszaniem siebie także dlatego, że nie zgadzam się z tezą: chcesz być lubiana, musisz być idealna - mówiła Ewa w „Twoim Stylu”.

Ewa w 2017 i 2018 roku:

Potem przyszedł piękny czas ciąży i macierzyństwa. Wspaniałe zdjęcia uwieczniające te niezwykłe momenty mogliśmy podziwiać na instagramowym profilu Ewy:

W 2020 roku, 14 lat po wydaniu swojej pierwszej płyty, ciągle wygląda jak ta nastolatka, którą pokochali fani. Tak prezentowała się na letnim festiwalu w Uniejowie:

A tak na zdjęciach, które tak ujęły ostatnio fanów gwiazdy: