Zdjęcia Ewy Farnej z synem są na wagę złota - artystka, która została mamą na początku czerwca tego roku, konsekwentnie chroni prywatność małego Arturka. Od czasu do czasu robi jednak wyjątek. Niedawno gwiazda pokazała najnowszą fotkę z chłopcem. Jest naprawdę urocza!

Ewa Farna z synem na koncercie

Po porodzie Ewa Farna dość szybko wróciła do pracy. Ale nie rozstaje się z synem - kiedy tylko może zabiera go na koncerty. Jednak to dla niego wokalistka rezygnuje z wielu innych przedsięwzięć, nie patrząc nawet na pieniądze, które traci. Czas z synem jest dla niej bezcenny. A przed nią radosny czas - pierwsze święta z dzieckiem:

Boże Narodzenie to dla Ewy i jej rodziny wyjątkowy czas, dlatego ułożyła swój grafik muzyczny tak, by już tydzień przed świętami mieć wolne. A nadchodząca Gwiazdka będzie dla Ewy i jej męża Martina wyjątkowa, bo po raz pierwszy spędzą ją z synkiem Arturem i chcą się do niej przygotować – powiedziała „Fleszowi” znajoma piosenkarki.

Gwiazda po świętach będzie przygotowywać się do koncertu sylwestrowego - w tym roku wystąpi we Wrocławiu (bez emisji w telewizji). Wybieracie się?

Ewa Farna sporo koncertuje!

East News