Choć programy typu talent-show przyciągają przed telewizory coraz mniejszą widownię, a ich produkcja jest coraz droższa, zaskakujący jest fakt, że stacje nadal decydują się na nowe formaty! Zdecydowanym liderem w tym sezonie jest Polsat, który oprócz tanecznego "World Of Dance", stworzonego przez Jennifer Lopez, postawił na muzyczny "All Together Now"! Pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z tak licznym panelem jurorskim, bo aż... 100 osobowym! Ich liderką jest Ewa Farna, która nie kryje zachwytu! Na planie jednego z odcinków opowiedziała nam co nie co, o tym formacie i zdradziła, czy jest bardzo surowa w swoich wyborach! Sprawdźcie!

Będzie dobrą jurorką?

