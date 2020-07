Ewa Farna ma nową fryzurę! Swoją metamorfozą chce zwrócić uwagę mężczyzn. Dlaczego?

Ewa Farna zmieniła kolor włosów. Pochwaliła się metamorfozą i przy okazji zwróciła się z apelem do mężczyzn. O co chodzi? Ewa Farna zaskoczyła swoich fanów i pochwaliła się efektami ostatniej wizyty u fryzjera. Na nowej fotce uwagę przyciąga nie tylko nowy kolor włosów piosenkarki ale również jej szeroki uśmiech. To właśnie chwila dla siebie wprawiła ją w tak doskonały nastrój!

Ewa Farna zmieniła kolor włosów. Jak teraz wygląda?

Od kiedy Ewa Farna została mamą wycofała się z życia zawodowego. Każdą chwile spędza z małym Arturkiem i czuje się spełniona, jednak jak każda kobieta potrzebuje również chwili tylko dla siebie. Wizyta u fryzjera i odświeżenie swojego wizerunku wprawiły ją w doskonały nastrój. Bazując na swoim doświadczeniu, postanowiła zaapelować do mężczyzn, aby zrobili swoim kobietom niespodziankę i podarowali im chwilę, którą będą mogły wykorzystać jak tylko będą chciały. Może właśnie podobnie jak Ewa, u fryzjera?

Wygląda to jak reklama szamponu?😂 Nie jest to żadna reklama. W sumie, może na partnera - ojca. Panowie, dożyczcie partnerce, mamusi trochę czasu dla siebie (naprawdę czasami wystarczy chwila!) Będzie bardziej uśmiechnięta, przez co będzie jeszcze szczęśliwszą mamusią i zadowoloną kobietą.💃🏻 A Wy będziecie mieli okazje budowania pięknego związku ze swoim dzieckiem. Sytuacja win win Ten śmiech po godzince “me-time” .😁 - napisała na Instagramie

Trzeba przyznać, że Ewa Farna promienieje! Mała zmiana i ile radości! Ewa postawiła na brązowy kolor włosów i lekkie cięcie. Nie zrezygnowała z charakterystycznej dla siebie grzywki. Nowa fryzura z połączeniu z tym szczerym uśmiechem sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok.

Ewa Farna stawia na naturalność. Rzadko pozwala sobie na diametralne metamorfozy.