Kampania „all in for #mygirls” wykorzystuje nowy wymiar ALL IN, stanowiącej największe, rozpoczęte w 2011 roku, przedsięwzięcie w historii adidas. Wsparcie, motywacja i współzawodnictwo odczuwane przez kobiety pomagają im odkryć swój potencjał, zarówno w dziedzinie sportu, jak i poza nim. One naprawdę są „all in” – gotowe na wszystko – dla siebie i swoich przyjaciółek.

Więcej najnowszych kolekcji popularnych marek znajdziecie tutaj:

Na potrzeby kampanii, adidas nawiązał współpracę z najlepszą polską trenerką fitness – Ewą Chodakowską, która została ambasadorką kategorii adidas Women. Z okazji działań #mygirls, powstała specjalna sesja zdjęciowa z Ewą i jej przyjaciółkami do lookbooka na sezon wiosna/lato 2013.

Ale to nie wszystko, dziewczyny mają szansę zasięgnąć opinii zaprzyjaźnionych z adidas sportowców, gwiazd, stylistek i dyktatorów mody, w celu jeszcze większego inspirowania kobiet poprzez pasjonujące i wciągające rozmowy.

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć: