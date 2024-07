Wczoraj w Warszawie odbyły się targi książek gwiazd, które przyciągnęły tłumy zainteresowanych. Wśród nich mogliśmy zobaczyć m.in. Ewę Chodakowską. Przypomnijmy: Gwiazdy promują swoje książki na targach w Warszawie

Królowa polskiego fitnessu nie była jednak na targach sama - towarzyszył jej narzeczony, Lefteris Kavoukis. Lefteris na co dzień pracuje jako trener personalny. Ewa poznała go będąc w Grecji i to on zaszczepił w niej miłość do ćwiczeń i fitnessu i można śmiało uznać go za kreatora gwiazdy. Nie dziwi zatem, że zakochana Chodakowska promując swoją książkę pozowała nieustannie z mężem, bo również on jest ojcem tego sukcesu. Kavoukis nie miał nic przeciwko obecności fotoreporterów, chętnie podpisywał też książki i rozmawiał z fankami talentu swojej partnerki, których w Polsce nie brakuje.

Rosnąca popularność Chodakowskiej raczej nie ucieszy Marioli Bojarskiej-Ferenc, która ostatnio posumowała osiągnięcia Ewy w bardzo ostry sposób. Przypomnijmy: "Amatorka! Skąpa wiedza, ogromny tupet!"

Zobaczcie Ewę Chodakowską z Lefterisem Kavoukisem. Pasują do siebie?

