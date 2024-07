Kariera Ewy Chodakowskiej nabiera prawdziwego rozpędu. Poradnik trenerki sprzedaje się jak świeże bułeczki, a jej przejście z TVP do TVN'u okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, gdyż otworzył sportsmence wiele nowych możliwości i perspektyw dalszego rozwoju. Zobacz: Nową gwiazdę TVN kochają już miliony

Osoba Chodakowskiej wzbudza również sporo emocji. Tysiące Polek utożsamiają się z jej stylem życia, a zawistne koleżanki po fachu nie szczędzą jej słów krytyki, co tylko zwiększa zainteresowanie Ewą. Potencjał sportsmenki zauważają również firmy, które chcą, aby najpopularniejsza trenerka w kraju swoją twarzą firmowała ich produkty.

Ostatnio Chodakowska na swoim Facebooku pochwaliła się nowym kontraktem. Nowa telewizyjna gwiazda dołączyła do znanych i lubianych reklamujących sieć Play. Ewa zamieściła w serwisie fotkę z backstage spotu, który już niebawem pojawi się w telewizji.

-To co widzicie u siebie na ekranie, z mojej perspektywy wyglada TAK. To tylko cześć osób pracujących przy produkcji jest jeszcze postprodukcja. Dzisiaj powstają kolejne materiały dla sieci PLAY Osoby które nie są użytkownikami, dostają starter za free i pierwsze dwa tygodnie "od serca" Szczegóły na stronie PLAY (pisownia oryginalna) - skomentowała fotkę Chodakowska.