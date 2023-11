2 z 6

Profil Ewy Chodakowskiej na Facebooku obserwują ponad 2 miliony osób. Nic dziwnego, że trenerka postanowiła wykorzystać ten ogromny potencjał, by dotrzeć do kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Trenerka jednoznacznie potępiła akty agresji kierowane w stronę kobiet i zaapelowała do swoich czytelniczek o stanowczą reakcję na tego typu zachowania.

- Pierwszy, ale zapewniam Cię, ze nie ostatni raz poruszam ten temat.. zostaw lajka, udostępnij ten post, niech zatoczy największe koło.. To nie dzieje się w jednym domu..

.. to nie jest jeden przypadek.. TO PROBLEM, na który nie możemy się zamykać.. Zdaje sobie sprawę z zasięgów mojej strony..

.. wiem, że ktoś mnie usłyszy..

.. wierze, że mogę coś zmienić.. Nie walczę z jednostką!

Staje w obronie KOBIET! Przemoc w rodzinie to temat,

który dotyczy nas wszystkich.. BRAK REAKCJI to przyzwalanie na krzywdę!!

Czuję, że muszę coś zrobić!! - napisała Chodakowska.

Jednak to nie koniec. W dalszej części wpisu trenerka rozprawia się ze stereotypowym myśleniem o "idealnej" żonie, która nierzadko staje się ofiarą swojego męża. Padają mocne słowa!