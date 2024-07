Ewa Chodakowska wypowiedziała się na temat Anny Lewandowskiej! Obie trenerki zaczęły karierę medialną w podobnym czasie i zdobyły wielkie grono fanek, dlatego od początku mówiło się o rywalizacji między nimi. Ich kariery potoczyły się podobnie - obie zaczęły działać najpierw w internecie (Ewa Chodakowska na profilu na Facebooku), a (Anna Lewandowska na blogu), później zaczęły wydawać książki ze swoimi przepisami oraz DVD z zestawami ćwiczeń.

Teraz Anna Lewandowska z pewnością zrobi sobie krótką przerwę, ponieważ już wkrótce zostanie mamą, ale znając temperament i pracowitość Ani, trenerka nawet w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka nie zapomni o swoich fankach i będzie regularnie wrzucać do sieci nowe ćwiczenia oraz przepisy na dietetyczne dania. Z kolei Ewa Chodakowska nie planuje na razie zwalniać tempa, regularnie prowadzi treningi dla swoich fanek, dodaje nowe przepisy oraz organizuje obozy sportowe. Co na temat Ani Lewandowskiej powiedziała Ewa? Czy rywalizują ze sobą? Jej wypowiedź może Was zaskoczyć! Zobaczcie wywiad z Ewą!

Czy trenerki rywalizują ze sobą?

