Ewa Chodakowska znalazła się na okładce świątecznego numeru "Be Active"! Co w nim znajdziemy? M.in. mnóstwo gorących tematów, m.in. kinestezja - czym jest (i do czego Ci potrzebne) czucie głębokie. Dieta wyszczuplająca (1500 kcal), która pomoże pozbyć się toksyn z organizmu – jadłospis na 7 dni. Będziesz jak nowa! Fakty i mity o wpływie jedzenia na odporność. Nie masz czasu na ćwiczenia? Trening na całe ciało w 15 minut – to możliwe!

Ale przede wszystkim superdodatek - 45-minutowy program TARGET na jędrne pośladki! Okrągły sposób na sexy pupę – 11 rewelacyjnych ćwiczeń z piłką i Ewą Chodakowską na płycie DVD!

A to wszystko w grudniowym wydaniu "Be Active"!

Ewa Chodakowska na okładce Be Active.