Na początku roku Ewa Bilan-Stoch relacjonowała w stacji Eurosport zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu, w których brał udział jej mąż Kamil. Spodobała się widzom tak bardzo, że w lutym wyruszy na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym do Austrii, by znów w roli reporterki pokazać widzom Eurosportu panującą tam atmosferę i podzielić się wrażeniami spoza sportowych aren.

Żona Kamila zdradziła Party także, że aby dobrze czuć się przed kamerą, przygotowywała się do pracy reporterki w Teatrze Witkacego w Zakopanem przez pół roku. Do tej pory unikała wywiadów, nie lubiła ich. Ale ponieważ jest profesjonalistką wzięła lekcje, by naturalnie wypaść przed kamerą. Czy teraz zacznie prawdziwą karierę w show-biznesie? Czas pokaże.

Kariera telewizyjna to jednak nie wszystko, bo Ewa nadal rozwija sklep internetowy Kamiland.pl.

To moje oczko w głowie, bo uczestniczę w każdym etapie procesu tworzenia marki. Kamil bardzo mi kibicuje, podsuwa pomysły, pomaga w promocji, a takie wsparcie sprawia, iż wierzę, że wszystko jest możliwe!", mówi „Party” Ewa.

Ewa Bilan-Stoch ma szansę zrobić karierę w show-biznesie?

Na razie będzie próbowała swoich sił jako reporterka