Gwiazdy rozpisały się na dobre! Aktorzy, piosenkarze i celebryci lubią opisywać swoje przeżycia w książkach. Powstają biografie i różnego rodzaju poradniki: jak schudnąć, jak wyglądać młodo itd. Do grona piszących gwiazd dołączyła piękna aktorka znana z serialu „Gotowe na wszystko”.

Eva Longoria postanowiła wydać poradnik kulinarny. Książka nosi tytuł „Eva’s kitchen” i można w niej znaleźć przepisy prostych i szybkich dań.

Aktorka kilka lat temu otworzyła własną restaurację „BESO” i być może tam nauczyła się sztuki kulinarnej.

Myślicie, że dzięki poradnikowi Longorii dowiemy się co jeść aby mieć równie smukłą sylwetkę co gwiazda?

