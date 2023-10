To Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję 2021! Artysta będzie reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji w Rotterdamie z utworem "The Ride". Za muzykę i tekst "The Ride" odpowiadają Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson, Johan Mauritzson. Brzozowski pochwalił się na Instagramie wideo z przygotowań do występu.

Co prawda zostało jeszcze trochę czasu, ale chcę się przygotować do występu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik - powiedział Rafał Brzozowski.

Zobaczcie nasze wideo i oceńcie "kocie ruchy" Rafała Brzozowskiego. Ma szansę podbić nimi Europę?

Rafał Brzozowski i "The Ride" wygra Eurowizję?