Rafał Brzozowski, ku zaskoczeniu wielu widzów, został polskim reprezentantem na konkurs Eurowizji 2021. Doświadczony wokalista i prowadzący „Jaka to melodia?” opowiedział nam o przygotowaniach do konkursu. Jak się okazuje, na razie się nie stresuje. Skąd u niego taki spokój? Artysta na razie szlifuje formę przed swoim być może najważniejszym występem w życiu i - jak się okazuje - w trudnym momencie może liczyć na samą Edytę Górniak, która ponoć zaprosiła go nawet na długi weekend do swojego górskiego domu.

Przy okazji zapytaliśmy Rafała czy eurowizyjny występ będzie pokazywany na żywo i czy uczestnicy pojadą na konkurs do Rotterdamu? Zobaczcie, co nam zdradził Rafał Brzozowski.

