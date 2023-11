Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentował nasz kraj na konkursie Eurowizji 2019, który w tym roku odbędzie się w Tel Awiwie. Niektórzy mają już jednak swoje typy. Wśród potencjalnych reprezentantów często pojawia się nazwisko Margaret. Przypomnijmy, że artystka startowała już w preselekcjach do Eurowizji 2019 w Szwecji. Jednak jej piosenka "Tempo" została odrzucona. Czy to oznacza, że Margaret ma jeszcze szansę pojechać do Tel Awiwu jako reprezentantka Polski? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, co zdradziła nam artystka!

Margaret pojedzie jednak na Eurowizję?

Myślicie, że dałaby radę na Eurowizji?

