1 z 5

Za nami półfinał drugiej szansy na Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018. Wiadomo, że Margaret odniosła ogromny sukces i 10 marca zawalczy w finale szwedzkich preselekcji, starając się o reprezentowanie tego kraju na Eurowizji 2018. To oburzyło Esmeraldę Godlewską! Celebrytka, która ostatnio wraz z siostrą Małgorzatą podbija polski show-biznes, postanowiła ocenić wyniki preselekcji na swoim profilu na Instagramie. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co napisała!

Zobacz: WOW! Margaret w finale szwedzkich preselekcji! Ogromny sukces polskiej artystki! ZDJĘCIA