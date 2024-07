Ola Ciupa bardzo kibicuje Margaret i chce, aby artystka reprezentowała Polskę na Eurowizji! Modelka napisała na Facebooku, że non stop słucha piosenki wokalistki, która powstała specjalnie na ten festiwal - "Cool Me Down".

Reklama

No water can’t cool me down????????non stop słucham nowej piosenki Margaret???????????????? mój typ na Eurowizję. Jestem ciekawa na kogo Wy stawiacie w tym roku...?:)

Ola Ciupa nie jest pierwszą osobą, która zachwyca się Margaret. Kilka dni temu Ewa Farna także napisała, że bardzo jej poprawiają humor utwory koleżanki z branży. A kto Waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę w Szwecji?

Eurowizja 2016 - polscy kandydaci

Już 5 marca odbędzie się koncert eliminacyjny, na którym zostanie wybrany polski kandydat na Eurowizję. To widzowie zdecydują, kto powininen zaśpiewać w Sztokholmie. A wybór nie będzie łatwy! Chęć udziału w popularnym festiwalu wyraziła Edyta Górniak, czym mocno zaskoczyła swoich fanów. Swoich sił postanowili spróbować również Michał Szpak i Natalia Szroeder. Poza nimi i Margaret jest jeszcze pięcioro muzyków, którzy mają nadzieję na wyjazd do Szwecji. Kto Waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę?

Zobacz: Czy Margaret i inne wokalistki walczące o występ na Eurowizji obawiają się Edyty Górniak? Odpowiedź może zaskoczyć:)​

Zobacz także

Ola Ciupa kibicuje Margaret na Eurowizji

Margaret zaskoczyła swoich fanów decyzją o występie na festiwalu

Piosenka "Cool Me Down" Margaret