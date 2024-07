Przed nami kilkanaście dni piłkarskich zmagań. Euro 2012 rozgrywane w Polsce i na Ukrainie to pożywka nie tylko dla zagorzałych kibiców, ale również modowych patriotów.

Reklama

Sklepy z ubraniami, biżuterią, gadżetami, ale również i marki spożywcze przygotowały specjalne edycje popularnych produktów. Tego typu limitowane edycje cieszą się ogromną popularnością, gdyż nie tylko cieszą oko, ale również mogą stać się świetnym prezentem bądź pamiątką po tym jakże wielkim europejskim przedsięwzięciu sportowym.

Specjalnie dla was wybraliśmy kilkadziesiąt produktów, które zaliczamy do najciekawszych. Pokażcie jak kibicujecie narodowej reprezentacji i załóżcie narodowe barwy z dumą. Wspierając tego typu inicjatywy poczujecie jedność z resztą kraju. W końcu nasza drużyna jest jedna i musimy w nią wierzyć do końca.

Reklama

Poniżej w naszej galerii znajdziecie gadżety dostępne w polskich sklepach oraz internecie, które umilą wam rozgrywki Euro 2012.