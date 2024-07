Ennio Morricone, król muzyki filmowej wystąpi w Polsce! Już za kilka miesięcy miłośnicy słynnego artysty będą mogli wziąć udział w koncercie, który zostanie zorganizowany w łódzkiej Atlas Arenie. Impreza, podczas której wystąpi Ennio Morricone odbędzie się 14 października. Koncert laureata Oscara i Złotych Globów odbędzie się w ramach obchodów 20-lecia magazynu "Viva!".

Koncert Ennio Morricone w Polsce

Ennio Morricone należy do grona najlepszych współczesnych kompozytorów filmowych. To właśnie on stworzył muzykę do takich filmów jak: "Nietykalni", "Misja", "Dawno temu w Ameryce", "Papież, który został człowiekiem", "Los utracony", "Nienawistna ósemka", czy "Malena". Za muzykę do filmu "Nienawistna ósemka" Quentina Tarantino otrzymał Oscara. Wcześniej otrzymał statuetkę za całokształt twórczości. Ennio Morricone współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak: Michael Jackson, Celine Dion, Andrea Bocelli, Metallica i Prodigy.

Cieszymy się, że polska publiczność po raz kolejny będzie miała okazję posłuchać na żywo kompozycji Ennio Morricone, a agencja Prestige MJM będzie promotorem jego koncertu. To dla nas wielki zaszczyt. Jesteśmy przekonani, że koncert dostarczy niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. To będą dwie godziny z piękną, pełną znanych i nieśmiertelnych tematów, muzyką. Z całą pewnością będzie to niezwykłe prestiżowe wydarzenie - zapewnił Janusz Stefański z Agencji Prestige MJM.

Bilety na koncert Ennio Morricone możecie kupić w sieci salonów Empik oraz za pośrednictwem stron www.prestigemjm.com oraz eBilet.pl.

Ennio Morricone wystąpi w Polsce.

Koncert odbędzie się 14 października.

