Elżbieta Zapendowska ocenia Kasię Moś tylko dla Party! Jurorka programu "Idol" miała okazję spotkać polską reprezentantkę na Eurowizji 2017 już w programie "Must be the Music", w którym Kasia dała się poznać szerszej publiczności. Co specjalistka o emisji głosu mówi o Moś?

Zapendowska o Kasi Moś: Nie posiada na razie repertuaru

Elżbieta Zapendowska chwali głos i talent, ale ma poważne zastrzeżenia do jej repertuaru. Podobnie jakiś czas temu mówiła o Sylwii Grzeszczak i Agnieszce Chylińskiej:

Z Kasią od czasu zakończenia Must Be The Music nie jesteśmy w jakiś wyjątkowo koleżeńskich relacjach, nie miałam też okazji oglądać jej występu w półfinale Eurowizji. Bez wątpienia ma bardzo dobry głos i duży talent. Ale tak jak większość polskich wokalistek: nie posiada na razie repertuaru - mówi nam Zapendowska.

Zgadzacie się z panią Elą?

