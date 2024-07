Żywa legenda brytyjskiego popu, Elton John, planuje autobiografię. Nie chodzi jednak o książkę, a film. Kinowe dzieło na nosić tytuł "Rocketman". Wokalista i jego życiowy partner, David Furnish, zaangażowali dramaturga, Lee Halla, by pomógł parze napisać scenariusz.



Furnish zajmie się produkcją obrazu z pomocą Steve'a Hamiltona. John będzie natomiast pełnił funkcję producenta wykonawczego.



- To będzie radykalnie inna biografia od tych, które znamy. Będzie równie wyjątkowa jak życie Eltona - zapowiada Hamilton w rozmowie z BBC.



