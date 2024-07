Ellie Goulding to kolejna gwiazda, która pokochała ubrania z Polską metką. Po Local Heroes, UEG, czy Aloha From Deer przyszedł czas na MISBHV. Marka znana od lat w Polsce ma już na swoim koncie kilka gwiazd, do których właśnie dołączyła ukochana przez wszystkich Ellie!

Tym razem paparazzi przyłapali Brytyjkę na lotnisku gdy ta miała na sobie spodnie z naszywkami marki MISBHV. Spodnie te na stronie internetowej marki kosztują 220 złotych. Podobają się wam?

