Bez zbędnego przepychu, bez zbędnych ozdób i przekombinowanych stylizacji - w tych krótkich słowach można opisać styl najbardziej pożądanej pary w Hollywood. Chodzi oczywiście o Angelinę Jolie i Brada Pitta, którzy jak zwykle prezentują się imponująco na czerwonym dywanie.

Na premierze filmu "The Land of Blood and Honey", gdzie Jolie debiutuje w roli reżysera, Angie założyła długą, czarną suknię projektu Romony Kevezy. Cena sukni przekracza 5 tysięcy dolarów! Jak zwykle Angie nie przesadziła z fryzurą - luźno puszczone, lekko pofalowane włosy i niezbyt krzykliwy makijaż. Do sukni dobrała buty Jimmy'ego Choo.

Jej partner Brad Pitt zaprezentował się w idealnie skrojonym czarnym garniturze Toma Forda za około 2, 5 tysiąca dolarów!

Jak widać, jeśli jest się w samym sobie barwnym ptakiem nie potrzeba dodatkowo się ubarwiać! Jak podobają się Wam eleganccy Pitt i Jolie?

